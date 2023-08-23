Педагог из Бурятии возглавит детский лагерь в Хабаровском крае

Общество, Фото: личная страница

Анжелика Абдрахимова займёт эту должность осенью



Советник директора по воспитательной работе Сосново-Озерской школы № 1 Анжелика Абдрахимова станет директором детского лагеря в Хабаровском крае. Об этом сообщили в официальной группе администрации Еравнинского района.



Анжелика стала участником крупного федерального проекта «Патриотическое воспитание», направленного на социальную адаптацию подростков. Девушка прошла подготовку в Москве, где узнала о методах работы с подростками группы риска.



- В этом году в девяти субъектах России пройдут смены, в одном я прошла конкурсный отбор на должность директора в Хабаровском крае. На обучении мы разобрали причины трудного поведения ребят, виды профилактических учётов и субъектов профилактики, особенности составления программы лагеря, современные подростковые субкультуры, способы урегулирования конфликтов во время смены. Досуговая часть была не менее насыщенной: зарядка по утрам, танцы во время перерывов, квизы, викторины, квартирники, песни под гитару у костра. Искрометные идеи, новые знания, команда единомышленников и огромное желание работать на благо нашей Родины! - поделилась Анжелика Абдрахимова.



В каком именно лагере она будет работать, пока неизвестно. Известно, что место она займёт с 18 октября.

