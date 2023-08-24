Волонтёры обустроят новую тропу в Забайкальском нацпарке в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Самому юному из них меньше 10 лет



21 августа в «Заповедное Подлеморье» приехала группа волонтёров, которой предстоит дать старт проекту по благоустройству пешей стихийной тропы в Чивыркуйском заливе Байкала.



На волонтёрах лежит самая длительная и трудная часть работ – в ближайшие дни вручную и без применения техники они займутся этапами благоустройства и профилирования тропы.



В команде есть те, кто уже не раз приезжал трудиться на особо охраняемые природные территории, подведомственные «Заповедному Подлеморью». Возраст самого юного добровольца участника – меньше 10 лет,



Волонтёры подготовят полотно тропы, основу для последующих работ: информационного наполнения и установки аншлагов.



