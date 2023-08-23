Мужчина запустил летательный аппарат на центральной площади
В Чите владелец квадрокоптера получил административный штраф за незаконный запуск квадрокоптера над площадью Ленина.
Инцидент произошёл в июне 2023 года.
- Житель города Читы осуществил запуск беспилотного летательного аппарата над территорией площади имени Ленина, не имея плана полёта воздушного судна, разрешения на использование воздушного пространства и без уведомления органа управления полётами. Тем самым нарушил требования Воздушного кодекса и федеральных правил использования воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд признал владельца квадрокоптера виновным по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделёнными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния».
Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.
Читинца оштрафовали на 30 тысяч за запуск квадрокоптера над площадью
Общество, Фото:
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