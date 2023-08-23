Они не должны пользоваться чужими расчёсками и головными уборами
С наступлением нового учебного года возрастает риск заразиться педикулёзом. Нередко это происходит в образовательных организациях – школах и садиках. В республиканском управлении Роспотребнадзора жителям Бурятии решили напомнить об основных мерах профилактики этого неприятного заболевания.
Во-первых, нужно объяснить ребёнку, что нельзя пользоваться некоторыми чужими вещами – расчёсками, наушниками, полотенцами, резинками для волос и надевать чьи-то головные уборы.
Во-вторых, следует периодически осматривать волосы и одежду детей.
Если ребёнок всё-таки подхватил вшей, купите специальное противопедикулёзное средство, обработайте им волосы согласно инструкции, вымойте их шампунем и удалите погибших паразитов механическим способом, лучше всего – гребнем с частыми зубьями. После постирайте и погладьте все вещи и постельное бельё в доме.
Жителям Бурятии объяснили, как уберечь детей от вшей
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