23 августа

22 августа

Популярное

Жителям Бурятии объяснили, как уберечь детей от вшей

Жителям Бурятии объяснили, как уберечь детей от вшей
Общество,  Фото:pixabay.com
Они не должны пользоваться чужими расчёсками и головными уборами

С наступлением нового учебного года возрастает риск заразиться педикулёзом. Нередко это происходит в образовательных организациях – школах и садиках. В республиканском управлении Роспотребнадзора жителям Бурятии решили напомнить об основных мерах профилактики этого неприятного заболевания.

Во-первых, нужно объяснить ребёнку, что нельзя пользоваться некоторыми чужими вещами – расчёсками, наушниками, полотенцами, резинками для волос и надевать чьи-то головные уборы.

Во-вторых, следует периодически осматривать волосы и одежду детей.

Если ребёнок всё-таки подхватил вшей, купите специальное противопедикулёзное средство, обработайте им волосы согласно инструкции, вымойте их шампунем и удалите погибших паразитов механическим способом, лучше всего – гребнем с частыми зубьями. После постирайте и погладьте все вещи и постельное бельё в доме. 
дети педикулез Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Татьяна Матвеева: «В срок должны уложиться»
Татьяна Матвеева: «В срок должны уложиться»
Общество, 23.08.2023
В мэрии столицы Бурятии рассказали, как проходит реконструкция теплотрассы №3 
Педагог из Бурятии возглавит детский лагерь в Хабаровском крае
Педагог из Бурятии возглавит детский лагерь в Хабаровском крае
Общество, 23.08.2023
Анжелика Абдрахимова займёт эту должность осенью
Жителям Бурятии объяснили, как уберечь детей от вшей
Жителям Бурятии объяснили, как уберечь детей от вшей
Общество, 23.08.2023
Они не должны пользоваться чужими расчёсками и головными уборами
Читинца оштрафовали на 30 тысяч за запуск квадрокоптера над площадью
Читинца оштрафовали на 30 тысяч за запуск квадрокоптера над площадью
Общество, 23.08.2023
Мужчина запустил летательный аппарат на центральной площади
В Улан-Удэ набирает обороты акция «Помоги собраться в школу»
В Улан-Удэ набирает обороты акция «Помоги собраться в школу»
Общество, 23.08.2023
Помощь можно оказать одеждой, обувью, канцтоварами
Купаться в Байкале и Котокеле в Бурятии стало опасно
Купаться в Байкале и Котокеле в Бурятии стало опасно
Общество, 23.08.2023
В обоих озёрах обнаружили кишечную палочку
В Иркутске свыше 600 водителей не сдали свои права после лишения
В Иркутске свыше 600 водителей не сдали свои права после лишения
Общество, 23.08.2023
Полицейские проводят массовую проверку водителей
В улан-удэнском парке появилась беседка за полмиллиона рублей
В улан-удэнском парке появилась беседка за полмиллиона рублей
Общество, 23.08.2023
В городе соорудили ещё одну крытую зону отдыха

В Улан-Удэ впервые приедет Театр на воде Марии Киселевой
В Улан-Удэ впервые приедет Театр на воде Марии Киселевой
Общество, 23.08.2023
Чемпионы по синхронному плаванию представят спектакль «Живая вода»
В Улан-Удэ откроется выставка работ художников Дальнего Востока
В Улан-Удэ откроется выставка работ художников Дальнего Востока
Общество, 23.08.2023
В ходе выставки пройдёт благотворительная акция «Вклад Дальневосточных художников в Победу»
В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак
В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак
Общество, 23.08.2023
Их будут весь день отлавливать в микрорайоне Заречный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^