Время заезда детей увеличено до 19 дней
В республиканском реабилитационном центре «Светлый» в Улан-Удэ сейчас находятся более 80 детей из города и разных районов Бурятии.
- В их числе дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями, а также ребята, испытывающие трудности в адаптации. Вместе с ними услуги специалистов получают дети мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в СВО, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети с различными медицинскими показаниями, - рассказала директор центра «Светлый» Елена Мироманова.
Время заезда детей увеличено до 19 дней. За это время дети получают различные бытовые, психологические, педагогические услуги. Ребята успевают позаниматься с логопедом и психологом, посетить кабинет Монтессори, сенсорную комнату, арт-студию и многое другое.
Центр «Светлый» работает круглый год. Пребывание в нём бесплатное, реабилитация проходит по индивидуальной программе.
В минсоцзащиты Бурятии сообщили: чтобы получить путёвку в центр «Светлый», необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
Дети участников СВО проходят реабилитацию в «Светлом» в Улан-Удэ
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