Сотрудники минприроды Бурятии обследовали реки в Тарбагатайском районе

Специалисты обследовали береговые линии
18 августа состоялся выезд сотрудников министерства природы Бурятии в Тарбагатайский район.
Совместно с администрацией района провели обследование береговой линии реки Саянтуйка вблизи Санаторной детской школы в селе Нижний Саянтуй, а также берега реки Тарбагатайка в границах поселений Тарбагатай, Десятниково и Бурнашево, сообщили в минприроды.
- По итогам выезда установлено, что в связи со сложной гидрологической обстановкой, необходимость поведения защитных мероприятий, как никогда, актуальна. Рекомендовано проведение превентивных мероприятий на наиболее опасных участках для предотвращения негативного воздействия вод и направлении заявки для продолжения плановой работы по водохозяйственным мероприятиям, - прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Алексей Гусляков.
Специалисты обследовали береговые линии
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