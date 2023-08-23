Сотрудники минприроды Бурятии обследовали реки в Тарбагатайском районе









18 августа состоялся выезд сотрудников министерства природы Бурятии в Тарбагатайский район.Совместно с администрацией района провели обследование береговой линии реки Саянтуйка вблизи Санаторной детской школы в селе Нижний Саянтуй, а также берега реки Тарбагатайка в границах поселений Тарбагатай, Десятниково и Бурнашево, сообщили в минприроды.- По итогам выезда установлено, что в связи со сложной гидрологической обстановкой, необходимость поведения защитных мероприятий, как никогда, актуальна. Рекомендовано проведение превентивных мероприятий на наиболее опасных участках для предотвращения негативного воздействия вод и направлении заявки для продолжения плановой работы по водохозяйственным мероприятиям, - прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Алексей Гусляков.