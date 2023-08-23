В Бурятии село после гроз погружается во мрак

Уличные фонари там работают с переменным успехом
Жители заиграевского села Шабур пожаловались на отсутствие нормального освещения в населённом пункте. По словам местных, после грозы там часто отключается свет и сразу перестают гореть уличные фонари.
- Очень темно. Кто будет заниматься освещением и когда? – поинтересовались люди в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Глава села Игорь Никифоров сообщил, что средств на новые фонари пока что нет. «По мере поступления денег будем приобретать и устанавливать в этом году, – отметил он.
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