В посёлке в Бурятии нашли песочницу без песка





Власти заверили людей, что скоро всё будет. Детскую площадку вместе с песочницей, в которой сейчас лежат только огромные камни, приведут в порядок в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды.



- Запланировано выравнивание площадки, демонтаж несертифицированных конструкций, подсыпки подушки безопасности под малые архитектурные формы мелким гравием и установка новых МАФ, – подчеркнули в администрации сельского поселения «Багдаринское».



Оборудование уже доставили в населённый пункт. Работы начнутся после 25 августа. Благоустройством займётся компания из Улан-Удэ.



Жители баунтовского посёлка Маловский поинтересовались, почему в песочнице около одного из местных магазинов нет содержимого. Сама она при этом, мол, хорошая и современная. «Неужели нельзя найти машину песка?», – поинтересовались сельчане в группе «Баунт-инфо.24/7».