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В посёлке в Бурятии нашли песочницу без песка

В посёлке в Бурятии нашли песочницу без песка
Общество,  Фото:«Баунт-инфо.24/7»
Вместо него там почему-то лежат камни

Жители баунтовского посёлка Маловский поинтересовались, почему в песочнице около одного из местных магазинов нет содержимого. Сама она при этом, мол, хорошая и современная. «Неужели нельзя найти машину песка?», – поинтересовались сельчане в группе «Баунт-инфо.24/7».



Власти заверили людей, что скоро всё будет. Детскую площадку вместе с песочницей, в которой сейчас лежат только огромные камни, приведут в порядок в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды.

- Запланировано выравнивание площадки, демонтаж несертифицированных конструкций, подсыпки подушки безопасности под малые архитектурные формы мелким гравием и установка новых МАФ, – подчеркнули в администрации сельского поселения «Багдаринское».

Оборудование уже доставили в населённый пункт. Работы начнутся после 25 августа. Благоустройством займётся компания из Улан-Удэ.
детские площадки благоустройство

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