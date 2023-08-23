23 августа

22 августа

Популярное

В Бурятии спортсмены совершат забег на трёхтысячник Хулугайшу

В Бурятии спортсмены совершат забег на трёхтысячник Хулугайшу
Общество,  Фото:pixabay.com.
Регистрация на забег продлится до 28 августа

В Бурятии спортсмены совершат забег на трёхтысячник Хулугайшу. Забег состоится 3 сентября в высокогорной зоне Тункинских гольцов Восточных Саян.

- Точкой сбора будет посёлок Монды в Бурятии. Регистрация на забег продлится до 28 августа. Длина дистанции составит 25 км. Набор высоты - 1730 метров, - сообщают организаторы.

Трасса забега проходит по старой автодороге на заброшенную горную метеостанцию. После 8 км постепенного набора высоты (полностью беговой участок) дорога по серпантину выходит из леса и, мимо красивейшего водопада горной реки, поднимается на плато. Справа как раз располагается уже недействующая метеостанция.

Дальше трасса идёт по тропе, которая перед самой вершиной (за 300 м) выходит на гребень, затем «взлетает» по курумнику (сложный каменистый рельеф на горе) до самого пика. Высота горной вершины Хулугайшу - 3015 м над уровнем моря.

Спуск полностью повторяет трассу подъёма.

- С пика Хулугайша в хорошую погоду прекрасно просматривается большая часть озера Хубсугул (Монголия), на севере среди горных гряд видны многочисленные прозрачные озёра – истоки рек Китой и Иркут. На западе – подпирает небо вечно белый голец Мунку-Сардык (3491м) – самая высокая точка Восточных Саян», - пишут в программе организаторы забега.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке https://toplist.run/race/6600.


Возрастное ограничение: 18+





забег спорт бег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стартует сезон охоты на ондатру
В Бурятии стартует сезон охоты на ондатру
Общество, 23.08.2023
Бурприроднадзоре готовятся приёму заявлений
В Прибайкальском нацпарке ловят водителей-нарушителей
В Прибайкальском нацпарке ловят водителей-нарушителей
Общество, 23.08.2023
Автомобилисты срезают путь по несанкционированным съездам
В Бурятии спортсмены совершат забег на трёхтысячник Хулугайшу
В Бурятии спортсмены совершат забег на трёхтысячник Хулугайшу
Общество, 23.08.2023
Регистрация на забег продлится до 28 августа
В Бурятию приедет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»
В Бурятию приедет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»
Общество, 23.08.2023
Он расскажет о выдающихся соотечественниках
На севере Бурятии отметят пятилетие со дня открытия первого дацана
На севере Бурятии отметят пятилетие со дня открытия первого дацана
Общество, 23.08.2023
Мероприятие пройдёт в дацане возле села Багдарин
В Бурятии провели конкурс косарей
В Бурятии провели конкурс косарей
Общество, 23.08.2023
Конкурс проводится ежегодно и собирает участников всех возрастов
В Улан-Удэ «Водоканал» развернёт выездной офис для жителей Левобережья
В Улан-Удэ «Водоканал» развернёт выездной офис для жителей Левобережья
Общество, 23.08.2023
Вода из частных скважин может быть опасна для здоровья, предупреждают на предприятии
В посёлке в Бурятии нашли песочницу без песка
В посёлке в Бурятии нашли песочницу без песка
Общество, 23.08.2023
Вместо него там почему-то лежат огромные камни
В Бурятии село после гроз погружается во мрак
В Бурятии село после гроз погружается во мрак
Общество, 23.08.2023
Уличные фонари там работают с переменным успехом
На СВО погиб мобилизованный житель Бурятии
На СВО погиб мобилизованный житель Бурятии
Общество, 23.08.2023
Александру Суховеркину было 27 лет
Татьяна Матвеева: «В срок должны уложиться»
Татьяна Матвеева: «В срок должны уложиться»
Общество, 23.08.2023
В мэрии столицы Бурятии рассказали, как проходит реконструкция теплотрассы №3 
Педагог из Бурятии возглавит детский лагерь в Хабаровском крае
Педагог из Бурятии возглавит детский лагерь в Хабаровском крае
Общество, 23.08.2023
Анжелика Абдрахимова займёт эту должность осенью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^