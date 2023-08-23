В Бурятии спортсмены совершат забег на трёхтысячник Хулугайшу

Регистрация на забег продлится до 28 августа



В Бурятии спортсмены совершат забег на трёхтысячник Хулугайшу. Забег состоится 3 сентября в высокогорной зоне Тункинских гольцов Восточных Саян.



- Точкой сбора будет посёлок Монды в Бурятии. Регистрация на забег продлится до 28 августа. Длина дистанции составит 25 км. Набор высоты - 1730 метров, - сообщают организаторы.



Трасса забега проходит по старой автодороге на заброшенную горную метеостанцию. После 8 км постепенного набора высоты (полностью беговой участок) дорога по серпантину выходит из леса и, мимо красивейшего водопада горной реки, поднимается на плато. Справа как раз располагается уже недействующая метеостанция.



Дальше трасса идёт по тропе, которая перед самой вершиной (за 300 м) выходит на гребень, затем «взлетает» по курумнику (сложный каменистый рельеф на горе) до самого пика. Высота горной вершины Хулугайшу - 3015 м над уровнем моря.



Спуск полностью повторяет трассу подъёма.



- С пика Хулугайша в хорошую погоду прекрасно просматривается большая часть озера Хубсугул (Монголия), на севере среди горных гряд видны многочисленные прозрачные озёра – истоки рек Китой и Иркут. На западе – подпирает небо вечно белый голец Мунку-Сардык (3491м) – самая высокая точка Восточных Саян», - пишут в программе организаторы забега.



Зарегистрироваться на забег можно по ссылке https://toplist.run/race/6600.





Возрастное ограничение: 18+











