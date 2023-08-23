В Улан-Удэ впервые приедет Театр на воде Марии Киселевой

Чемпионы по синхронному плаванию представят спектакль «Живая вода»



В Улан-Удэ впервые приедет Театр на воде Марии Киселевой. Оригинальный театр готовит выступления на воде, используя сюжеты из разных культурных традиций народов России.



2 и 3 сентября олимпийские чемпионы по синхронному плаванию, прыгуны в воду, флайбордист и артисты разных жанров представят жителям Улан-Удэ спектакль «Живая вода».



Во время спектакля зрители вместе с главными героями девочкой Капой и Водяным отправятся в путешествие по рекам и озерам России и познакомятся с населяющими их берега народами. Байкал, Волга, Нева, Ангара и Енисей, Ладожское и Белое озера — везде героев ждут приключения.



В проекте принимают участие профессиональные спортсмены по синхронному плаванию, прыжкам в воду, флайборду, а также цирковые и хореографические коллективы, молодые и опытные актёры.



Специальный номер в спектакле представляют трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и четырёхкратная чемпионка мира Варвара Субботина — это яркий и запоминающийся дуэт Ангары и Енисея. Роль Музы играет двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко.



Спектакль пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе 2 и 3 сентября.





Возрастное ограничение 6+



Справка:



Театр на воде Марии Киселевой начал свою историю в 2010 году в Москве. С 2023 года спектакли театра будут показаны не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ и других городах России.

