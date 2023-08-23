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В Улан-Удэ впервые приедет Театр на воде Марии Киселевой

В Улан-Удэ впервые приедет Театр на воде Марии Киселевой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионы по синхронному плаванию представят спектакль «Живая вода»

В Улан-Удэ впервые приедет Театр на воде Марии Киселевой. Оригинальный театр готовит выступления на воде, используя сюжеты из разных культурных традиций народов России.

2 и 3 сентября олимпийские чемпионы по синхронному плаванию, прыгуны в воду, флайбордист и артисты разных жанров представят жителям Улан-Удэ спектакль «Живая вода».

Во время спектакля зрители вместе с главными героями девочкой Капой и Водяным отправятся в путешествие по рекам и озерам России и познакомятся с населяющими их берега народами. Байкал, Волга, Нева, Ангара и Енисей, Ладожское и Белое озера — везде героев ждут приключения.

В проекте принимают участие профессиональные спортсмены по синхронному плаванию, прыжкам в воду, флайборду, а также цирковые и хореографические коллективы, молодые и опытные актёры.

Специальный номер в спектакле представляют трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и четырёхкратная чемпионка мира Варвара Субботина — это яркий и запоминающийся дуэт Ангары и Енисея. Роль Музы играет двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко.

Спектакль пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе 2 и 3 сентября.


Возрастное ограничение 6+

Справка:

Театр на воде Марии Киселевой начал свою историю в 2010 году в Москве. С 2023 года спектакли театра будут показаны не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ и других городах России.
синхронное плавание спектакль

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