В улан-удэнском парке появилась беседка за полмиллиона рублей

В городе соорудили ещё одну крытую зону отдыха
В парке имени Жанаева в микрорайоне Восточный завершилось строительство крытой зоны отдыха. Все желающие теперь смогут играть там в шахматы, шашки, настолки или просто укрыться от солнца и осадков.
Также для удобства посетителей возле сооружения сделали лестницу. Как сообщал «Байкал-Daily», на эту беседку с крышей выделили 508 тысяч рублей
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Укрытия от дождя и солнца ранее появились
в других городских парках – Орешкова в Железнодорожном районе, «Юбилейный» в Октябрьском и «Кристальный» на Стеклозаводе. Средства на них направили в рамках муниципальной программы «Народный бюджет».
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