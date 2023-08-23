Улан-удэнские школьники летом отдыхали на дачах, за границей и на Чёрном море

А некоторые дети все каникулы сидели дома





Представители сервиса по поиску работы SuperJob опросили работающих жителей бурятской столицы, у которых есть дети-школьники, и узнали, где отдыхали (или ещё будут отдыхать) их ребятишки этим летом.Как выяснилось, каждый третий респондент (31%) увёз своих детей на дачу. У троих из десяти улан-удэнцев дети провели все каникулы дома, у 23% – на Чёрном море и у 8% – в летних лагерях.Ещё у 6% наших земляков сыновья и дочери путешествовали по разным городам России, у 7% поехали за границу, 2% определили их на летнюю площадку при школе, а 11% отправили в санатории, спортивные лагеря или к родственникам.