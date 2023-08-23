В обоих озёрах обнаружили кишечную палочку
Купание в Байкале и в озере Котокельское стало опасным для здоровья. В пробах воды, которые сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора взяли для гигиенического мониторинга с 8 по 15 августа, обнаружили Escherichia coli – кишечную палочку.
Так, в Байкале возле Горячинска и Турки выявили превышение гигиенического норматива по её содержанию, а у Гремячинска – ещё и по общим колиформным бактериям.
Такие же бактерии и кишечную палочку нашли в Котокеле около посёлка Ярцы. Возле посёлка Черёмушки превышена концентрация Escherichia coli.
- Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, – отмечает «Прибайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Жителям и гостям района посоветовали не только не купаться в водоёмах в этих населённых пунктах, но и не отдыхать и не заниматься спортом на берегу. В начале августа в Еравнинских озёрах обнаружили превышение норматива по содержанию энтерококков. Это бактерии, которые могут вызвать инфекцию мочевых путей, эндокардит и простатит.
Купаться в Байкале и Котокеле в Бурятии стало опасно
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