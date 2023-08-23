Здесь высадили более 300 деревьев и кустарников
В рамках обновлённой планировки ландшафта территории детской Восточно-Сибирской железной дороги высадили более 300 деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Возле учебного корпуса малой магистрали появился рокарий, где в центре установили мини-фонтан. Арт-объект украсили декоративными камнями и растениями. Высадили карликовые хвойные деревья, можжевельник, спирею, шалфей, а также флоксы, ирисы и барвинок.
На привокзальной площади обновили зелёную изгородь. Дополнили насаждения рядом с обелиском бывшим юным железнодорожникам, погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Там посадили ели, сосны и кедры. Завершили композицию спирея и дёрен красноствольный.
Также часть деревьев пересадили в районе спортивной площадки.
Последняя летняя смена детской железной дороги в Иркутске завершится 31 августа. В этом году профессии машинистов, дежурных по станции, диспетчеров, кассиров, осмотрщиков вагонов освоили 456 школьников. Выпускниками ДЖД стали 43 человека. Больше половины из них продолжат обучение в заведениях железнодорожного профиля.
В Иркутске озеленяют детскую железную дорогу
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