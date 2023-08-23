Заявки принимают до середины сентября
Государственная ветеринарная ветслужба Забайкалья с 23 августа начинает принимать заявки на строительство приютов для животных. В этот раз средства можно будет направить не только на строительство, но и расширение, реконструкцию и модернизацию действующего объекта. Об этом рассказал руководитель ведомства Андрей Лим.
- В прошлом году разработан порядок предоставления субсидий на создание приютов для животных. Практика показала себя с положительной стороны. В этом году на эти цели также выделены средства из регионального бюджета, - объяснил Андрей Лим.
Руководитель ведомства добавил, средства покроют часть затрат на создание приютов для животных. Субсидию на строительство приютов смогут возместить только тем организациям и лицам, чья деятельность связана с бездомными животными в Забайкальском крае. Получатели субсидий не должны быть иностранными лицами и иметь задолженности перед государством.
Заявки принимают до 22 сентября.
Документы принимаются в будни в государственной ветеринарной службой Забайкалья по адресу: город Чита, улица Амурская, 13, кабинет 410.
В Забайкалье принимают документы на строительство приютов для животных
Общество, Фото:
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