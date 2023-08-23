В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак

Их будут весь день отлавливать в микрорайоне Заречный





В ближайший четверг, 24 августа, в Улан-Удэ устроят очередной «собачий» рейд. Отлавливать безнадзорных животных будут в микрорайоне Заречный, рассказали в комитете городского хозяйства.

С 10:00 до 15:00 на улице Автотранспортная, 9а развернут специальный мобильный пункт, где местные жители смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания собак принимают в оперштабе по телефону 8-9025-30-17-08.