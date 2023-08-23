У главы комитета по строительству в Улан-Удэ появилось два зама

В администрации Улан-Удэ произошли очередные кадровые назначения. У председателя комитета по строительству Татьяны Матвеевой появилось два заместителя – Олег Светозаров и Хусейн Хажмурадов.
Светозаров стал заместителем председателя по капитальному строительству. Он окончил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Потом трудился на улан-удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, где прошёл путь от инженера-технолога до заместителя начальника электровагонного цеха. Возглавлял «Бурятавтодор» и работал в коммерческих организациях.
Хажмурадова назначили замом руководителя комитета по экономике. По образованию он юрист. Трудился в структурных подразделениях мэрии – КУИ и правовом комитете, имеет опыт работы зампредседателя по экономике комитета по строительству – этот пост он занимал пять лет, с 2008 по 2013 год.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сделал несколько кадровых назначений в администрации города. В частности, был назначен новый главный дорожник: осенью эту должность освободил Павел Малых, ушедший добровольцем на СВО.