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В Бурятии продолжают выявлять самоволки

В Бурятии продолжают выявлять самоволки
Общество,  Фото:pixabay.com
С начала года выявлено 16 таких построек

С начала года в Госстройжилнадзор поступило более 50 обращений от органов местного самоуправления и заявлений граждан о самовольных постройках. В ходе проверок подтверждено 16 случаев самоволок, сообщили в Госстройжилнадзоре.

Жители, в основном, жалуются на самовольную постройку на соседнем земельном участке, когда здание построено слишком близко без отступов и создаёт пожароопасную ситуацию. В частности, это постройки вспомогательного назначения (бани, курятники, гаражи, туалеты), которые не имеют фундамента и не обладают прочной связью с землёй.

- Разрешение на строительство таких помещений не требуется, но они должны соответствовать параметрам, которые определены для соблюдения безопасности. Отступы и границы таких построек закреплены в каждом муниципальном образовании, - пояснили специалисты.

Также бывает, что собственники строят объект и указывают на «Госуслугах» некорректные сведения о минимальных отступах от границ земельного участка. На это также поступают жалобы от органов местного самоуправления.

- По каждой жалобе проводятся проверка - визуальный осмотр участка и строения. Если нарушения выявлены, в органы местного самоуправления направляется уведомление о признании объекта самовольной постройкой. Далее муниципалитет принимает решение о сносе или приведении строения в соответствие с законодательством. В остальных случаях оформляется акт, подтверждающий, что нарушений не выявлено, - рассказали специалисты ведомства.

Собственникам, которые начинают строительство, следует внимательно изучать регламентирующую документацию и правила застройки, чтобы потом их здание не снесли. Всю информацию можно найти на официальных сайтах каждого из муниципалитетов.
самовольные постройки

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