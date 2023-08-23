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Администрации Забайкалья будут штрафовать нерадивых владельцев собак

Администрации Забайкалья будут штрафовать нерадивых владельцев собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Речь идёт о разгуливающих собаках

В Забайкальском крае администрации муниципальных образований начнут наказывать недобросовестных владельцев собак, чьи питомцы свободно гуляют по улице. Необходимо только направить обращение в районную администрацию о таких нарушителях. Об этом рассказал руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.

- Владельцы обязаны следить за своими животными. Выгуливать собак любой породы необходимо на поводке и в наморднике. Исключением являются особи ниже 35 сантиметров, - объяснил Андрей Лим.

В ведомстве отметили, что забайкальцам необходимо соблюдать требования к выгулу животных. Кроме этого необходимо сразу проводить уборку продуктов жизнедеятельности четвероногого друга. Если эти правила не исполнять, то нарушителя ждёт штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Андрей Лим подчеркнул, что владельца животного привлекут к ответственности только в том случае, если должностное лицо установит его личность и адрес проживания.

Ранее губернатор региона Александр Осипов дал поручение по поводу усиления работы с собаками в крае. Были разработаны правила, которые определяют обязанности владельцев домашних животных и условия содержания и требования к их выгулу.
Забайкальский край собаки

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