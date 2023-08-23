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В Улан-Удэ показали репетицию «Великой Дружбы»

В Улан-Удэ показали репетицию «Великой Дружбы»
Общество, 
Театр оперы и балета готовится к премьере

Вчера начались «танцевальные» репетиции оперы «Великая Дружба» (возрастное ограничение 12+) с известным балетмейстером Александром Курбатовым, который знаком зрителям по постановке оперетты «Мистер Икс» (12+).

На странице театра оперы и балета в соцсети опубликовали фрагмент видео из балетного зала, где шла репетиция массовой сцены под названием «Приход жителей Кавказа и казаков на большой сход».

- Мы ставим сейчас самую сложную пятую картину. Приход жителей Кавказа и казаков из Терской долины на большой сход, где будет решаться дальнейшая судьба народа, - пояснил худрук театра, а также музыкальный руководитель и дирижёр спектакля Владимир Рылов.



Опера была написана в 1946 году. В течение трёх месяцев, прошедших со дня её премьеры в стенах Большого театра с ноября 1947 года, «Великая дружба» Мурадели была поставлена в Ленинграде, Горьком, Новосибирске, Перми, Саратове, Свердловске, Риге, Вильнюсе, Ереване, Фрунзе, Алма-Ате. Тогда же опера была впервые поставлена в Улан-Удэ, но с тех пор не возобновлялась.

Как сообщал «Байкал-Daily», премьера спектакля по опере Вано Мурадели «Великая Дружба» состоится 13 и 14 сентября. С этой постановки в театре будет официально открыт 84-й театральный сезон.


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