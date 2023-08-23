В Улан-Удэ показали репетицию «Великой Дружбы»









Опера была написана в 1946 году. В течение трёх месяцев, прошедших со дня её премьеры в стенах Большого театра с ноября 1947 года, «Великая дружба» Мурадели была поставлена в Ленинграде, Горьком, Новосибирске, Перми, Саратове, Свердловске, Риге, Вильнюсе, Ереване, Фрунзе, Алма-Ате. Тогда же опера была впервые поставлена в Улан-Удэ, но с тех пор не возобновлялась.



Как сообщал «Байкал-Daily», премьера спектакля по опере Вано Мурадели «Великая Дружба»





Опера была написана в 1946 году. В течение трёх месяцев, прошедших со дня её премьеры в стенах Большого театра с ноября 1947 года, «Великая дружба» Мурадели была поставлена в Ленинграде, Горьком, Новосибирске, Перми, Саратове, Свердловске, Риге, Вильнюсе, Ереване, Фрунзе, Алма-Ате. Тогда же опера была впервые поставлена в Улан-Удэ, но с тех пор не возобновлялась.Как сообщал «Байкал-Daily», премьера спектакля по опере Вано Мурадели «Великая Дружба» состоится 13 и 14 сентябр я. С этой постановки в театре будет официально открыт 84-й театральный сезон.

Вчера начались «танцевальные» репетиции оперы «Великая Дружба»с известным балетмейстером Александром Курбатовым, который знаком зрителям по постановке оперетты «Мистер Икс»На странице театра оперы и балета в соцсети опубликовали фрагмент видео из балетного зала, где шла репетиция массовой сцены под названием «Приход жителей Кавказа и казаков на большой сход».- Мы ставим сейчас самую сложную пятую картину. Приход жителей Кавказа и казаков из Терской долины на большой сход, где будет решаться дальнейшая судьба народа, - пояснил худрук театра, а также музыкальный руководитель и дирижёр спектакля Владимир Рылов.