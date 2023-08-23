В Бурятии благодаря прокуратуре убрали две свалки возле Байкала

Они образовались в Горячинске и Черёмушках
После вмешательства прокуратуры в Прибайкальском районе Бурятии ликвидировали несанкционированные свалки.
Свалки бытовых отходов образовались на муниципальных земельных участках в селе Горячинск и возле села Черемушки.
Главы муниципальных образований сельских поселений «Туркинское» и «Гремячинское» получили прокурорские представления об устранении нарушений.
- После прокурорского вмешательства территории были очищены от отходов, на полигон было вывезено 42 кубометров мусора, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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