В Бурятии благодаря прокуратуре убрали две свалки возле Байкала





После вмешательства прокуратуры в Прибайкальском районе Бурятии ликвидировали несанкционированные свалки.Свалки бытовых отходов образовались на муниципальных земельных участках в селе Горячинск и возле села Черемушки.Главы муниципальных образований сельских поселений «Туркинское» и «Гремячинское» получили прокурорские представления об устранении нарушений.- После прокурорского вмешательства территории были очищены от отходов, на полигон было вывезено 42 кубометров мусора, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.