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Улан-удэнцам запретили появляться в лесах до 11 сентября

Улан-удэнцам запретили появляться в лесах до 11 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Табу на их посещение опять продлили

В Улан-Удэ вновь продлили запрет на вход и въезд в пригородные леса. Он будет действовать ещё три недели – до 11 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков. Исключение сделали для тех, кто занимается охраной лесов от пожаров, воспроизводством и уходом за ними, а также аварийно-спасательными работами.

Под табу – разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление еды на открытом огне и углях, в том числе – с использованием специальных устройств и сооружений.

Жители бурятской столицы могут отправиться в лес за дикоросами и валежником. Правда, собирать их можно только в строго отведённых для этого местах.

Ограничения не распространяются на сквозные проезды по дорогам общего пользования и пешеходную тропу «Юбилейная» и Байкальскую. Кроме того, улан-удэнцы вправе спокойно отдыхать на природе на островах Комсомольский и Богородский, футбольном поле на Верхней Берёзовке, стадионах, территории детских лагерей и здравниц.
Лес противопожарный режим

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