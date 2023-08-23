Табу на их посещение опять продлили
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на вход и въезд в пригородные леса. Он будет действовать ещё три недели – до 11 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков. Исключение сделали для тех, кто занимается охраной лесов от пожаров, воспроизводством и уходом за ними, а также аварийно-спасательными работами.
Под табу – разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление еды на открытом огне и углях, в том числе – с использованием специальных устройств и сооружений.
Жители бурятской столицы могут отправиться в лес за дикоросами и валежником. Правда, собирать их можно только в строго отведённых для этого местах.
Ограничения не распространяются на сквозные проезды по дорогам общего пользования и пешеходную тропу «Юбилейная» и Байкальскую. Кроме того, улан-удэнцы вправе спокойно отдыхать на природе на островах Комсомольский и Богородский, футбольном поле на Верхней Берёзовке, стадионах, территории детских лагерей и здравниц.
Улан-удэнцам запретили появляться в лесах до 11 сентября
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