В Бурятии к учебному году капитально отремонтируют детсад





В Закаменском районе Бурятии проводится капитальный ремонт бургуйского детского сада «Белочка». Работы проводятся в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает «Закамна-инфо. 24/7».На ремонт выделено более 6 млн рублей.Строительная готовность составляет 98%. В настоящее время ведутся работы по устройству видеонаблюдения. Также будет установлена пожарная сигнализация. Работы планируют завершить до 31 августа- С 1 сентября дошкольники с Бургуй будут заниматься в красивом, обновлённом здании, - цитирует «Закамна-инфо» начальника Закаменского РУО Беликто Будаева.