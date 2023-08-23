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В Бурятии к учебному году капитально отремонтируют детсад

В Бурятии к учебному году капитально отремонтируют детсад
Общество,  Фото:«Закамна-инфо. 24/7»
Работы в «Белочки выполнены на 98%

В Закаменском районе Бурятии проводится капитальный ремонт бургуйского детского сада «Белочка». Работы проводятся в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает «Закамна-инфо. 24/7».

На ремонт выделено более 6 млн рублей.

Строительная готовность составляет 98%. В настоящее время ведутся работы по устройству видеонаблюдения. Также будет установлена пожарная сигнализация. Работы планируют завершить до 31 августа

- С 1 сентября дошкольники с Бургуй будут заниматься в красивом, обновлённом здании, - цитирует «Закамна-инфо» начальника Закаменского РУО Беликто Будаева.



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