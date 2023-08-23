В Улан-Удэ стремительно поднимается Селенга

За сутки она прибавилась сразу на 11 сантиметров



Реки в столице Бурятии продолжают подниматься. По данным Бурятского гидрометцентра на 23 августа, Селенга прибавилась сразу на 11 сантиметров – до 256. Сейчас она выше поймы на 26 см и по прогнозам в ближайшие сутки подъём продолжится.



Жители частного сектора Улан-Удэ сообщают о резком подъёме грунтовых вод:



«Поднялась грунтовка. Поселье»,

«СНТ «Черёмушки». За ночь»,

«Улица Степная протока»,

«Сегодня хорошо водичка у многих прибыла».



Уровень Уды повысился на 7 см – с 205 до 212. Главный приток Байкала в Усть-Кяхте вышел на пойму на 53, в кяхтинском посёлке Наушки – на 36, в Новоселенгинске – на 114, а в Кабанске – на 76 сантиметров.



У реки Джида на одноимённой станции этот показатель составляет 41 см, у Уды в Удинске – 13, у Верхней Ангары в северо-байкальском селе Уоян – 21, а у реки Баргузин в Могойто (Курумканский район) – 30.



Река Холодная, которая на днях вышла из берегов и размыла участок БАМ на севере республики, снизилась ещё на 10 сантиметров.