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Бурятские таможенники перечислили основные нарушения при перевозке товаров

Бурятские таможенники перечислили основные нарушения при перевозке товаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года таможенники оформили багаж более 340 тысяч пассажиров

За семь месяцев 2023 года сотрудники Бурятской таможни в пунктах пропуска через государственную границу провели таможенный контроль в отношении багажа и ручной клади 343 тысяч пассажиров. Выявлено более 700 административных правонарушений, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Основной туристический поток приходится на пункт пропуска МАПП Кяхта. Через этот пункт пропуска россияне направляются в соседнюю Монголию, а граждане Монголии активно едут в Россию. В разгар летнего туристического сезона ежесуточно через МАПП Кяхта перемещается около 2000 физических лиц. Значительно вырастает летом пассажиропоток и через пункты пропуска ЖДПП Наушки и ДАПП Монды.

Нередко туристы нарушают таможенные правила при перемещении товара через границу. Самые распространённые правонарушения – недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений, норм перемещения товара, уточнили в таможне.

- На текущий момент, по 30 сентября 2023 года включительно, действует повышенный беспошлинный порог для ввоза товаров для личного пользования. Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму не выше 1000 евро общим весом не более 31 кг, при въезде воздушным транспортом - не выше 10000 евро, весом не более 50 кг. При превышении этих норм товар нужно задекларировать, оплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части такого превышения, - пояснила начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светлана Синютина.

Ввозимые товары беспошлинны, если предназначены для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Если же товары ввозятся для коммерческих целей, то они облагаются пошлиной и подлежат обязательному декларированию.

Кроме того, в отношении определённых товаров действуют запреты и ограничения (табачные изделия, алкоголь, культурные ценности, наркотические и сильнодействующие препараты и др.)

Так как одним из нарушений со стороны граждан Монголии является ввоз мяса и молочных продуктов, Светлана Синютина напомнила, что продукция животного происхождения может ввозиться только в готовом виде и в заводской упаковке. При этом Россельхознадзор может вводить запреты и ограничения на ввоз продукции растительного и животного происхождения из отдельных стран.


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