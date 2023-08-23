Он отправился на спецоперацию добровольцем
В ближайший четверг, 24 августа, в столице Бурятии проводят в последний путь 42-летнего Чингиса Чимитова, который погиб на специальной военной операции. Его жизнь оборвалась 10 августа при выполнении боевого задания, рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7».
Чингис Валерьевич родился 25 апреля 1981 года в микрорайоне Степной в Улан-Удэ. Учился он в Якутии – в средней школе № 17 в Нерюнгри. После школы в 1997-ом поступил в местное профучилище на электрослесаря, откуда выпустился в 2000-ом.
Затем ушёл в армию. Служил на Тихоокеанском флоте. В том же году поступил в ссуз «10 школа техников» в Кронштадте, который окончил в 2002-ом, получив звание мичмана. С 2002-го по 2003-ый служил по контракту на корабле.
В 2006-ом году переехал в Иркутск, окончил курсы профподготовки и получил квалификацию «Электромонтёр третьего разряда». До 2007-го работал в цехе Иркутского авиационного завода
В 2007 году с семьёй перебрался Улан-Удэ. Трудился водителем в международном аэропорту «Байкал» и ПАО «Бурятзолото», с 2018-го – водителем маршрутного автобуса
В сентябре 2022-го Чимитов отправился на СВО, вступив в ряды добровольцев штурмового отряда.
У Чингиса остались мама, супруга и четверо детей.
Многодетный отец из Бурятии погиб на СВО
Общество, Фото:
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