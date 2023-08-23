В Бурятии жителей райцентра утомили гоняющие на питбайках дети

Кяхтинцы заявили, что по вечерам они гудят и тарахтят прямо под окнами
Жители Кяхты пожаловались на несовершеннолетних, которые не дают им никакого покоя. Дети активизируются с наступлением темноты – начинают гонять по улицам на мини-мотоциклах. Сотрудников ГИБДД призвали заняться юными нарушителями.
- На «Пивзаводе» в тёмное вечернее время по дорогам общего пользования постоянно ездят 13-14 летние подростки на питбайках. Гудят, тарахтят под открытыми окнами так, что их не открыть. Почему это не контролируется сотрудниками ДПС, ведь они должны ездить в специально отведённых местах? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».
В ОМВД по Кяхтинскому району посоветовали обратиться в дежурную часть «для немедленного реагирования и принятия правого решения».
- Сотрудники ДПС отрабатывают территорию города и района согласно графику маршрута патрулирования. После обращения ГИБДД незамедлительно отреагирует на сообщение, – пояснили в ОМВД.
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Общество, Фото:
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