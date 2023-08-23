В Бурятии жителей райцентра утомили гоняющие на питбайках дети

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Кяхтинцы заявили, что по вечерам они гудят и тарахтят прямо под окнами



Жители Кяхты пожаловались на несовершеннолетних, которые не дают им никакого покоя. Дети активизируются с наступлением темноты – начинают гонять по улицам на мини-мотоциклах. Сотрудников ГИБДД призвали заняться юными нарушителями.



- На «Пивзаводе» в тёмное вечернее время по дорогам общего пользования постоянно ездят 13-14 летние подростки на питбайках. Гудят, тарахтят под открытыми окнами так, что их не открыть. Почему это не контролируется сотрудниками ДПС, ведь они должны ездить в специально отведённых местах? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».



В ОМВД по Кяхтинскому району посоветовали обратиться в дежурную часть «для немедленного реагирования и принятия правого решения».



- Сотрудники ДПС отрабатывают территорию города и района согласно графику маршрута патрулирования. После обращения ГИБДД незамедлительно отреагирует на сообщение, – пояснили в ОМВД.

