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В Бурятии жителей райцентра утомили гоняющие на питбайках дети

В Бурятии жителей райцентра утомили гоняющие на питбайках дети
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кяхтинцы заявили, что по вечерам они гудят и тарахтят прямо под окнами

Жители Кяхты пожаловались на несовершеннолетних, которые не дают им никакого покоя. Дети активизируются с наступлением темноты – начинают гонять по улицам на мини-мотоциклах. Сотрудников ГИБДД призвали заняться юными нарушителями.

- На «Пивзаводе» в тёмное вечернее время по дорогам общего пользования постоянно ездят 13-14 летние подростки на питбайках. Гудят, тарахтят под открытыми окнами так, что их не открыть. Почему это не контролируется сотрудниками ДПС, ведь они должны ездить в специально отведённых местах? – поинтересовались люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».

В ОМВД по Кяхтинскому району посоветовали обратиться в дежурную часть «для немедленного реагирования и принятия правого решения».

- Сотрудники ДПС отрабатывают территорию города и района согласно графику маршрута патрулирования. После обращения ГИБДД незамедлительно отреагирует на сообщение, – пояснили в ОМВД.
дети мотоциклисты жалобы Кяхта

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