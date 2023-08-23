В Бурятии продолжают восстанавливать движение на размытом участке БАМ









- То есть движение по БАМу восстановят пока в ограниченном формате. Думаю, выстроенное с РЖД и другими смежными структурами взаимодействие позволит в кратчайшие сроки устранить нашу чрезвычайную ситуацию, – отметил Пухарев. Ранее глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, руководящий ликвидацией ЧС, заявил , что на железной дороге в течение двух суток организуют подвоз поездов на тепловозной тяге.- То есть движение по БАМу восстановят пока в ограниченном формате. Думаю, выстроенное с РЖД и другими смежными структурами взаимодействие позволит в кратчайшие сроки устранить нашу чрезвычайную ситуацию, – отметил Пухарев.









На севере республики В зоне ЧС застряло более 200 пассажиров. Их разместили в местных гостиницах. Людей обеспечили водой, горячим питанием и всеми необходимыми вещами. Ситуация находится под контролем Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По оценкам специалистов, для аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тысяч кубометров скального грунта. Всего к ним привлекли 254 человека и 59 единиц техники – это самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток и путевые машины.Как сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7», в зоне ЧС восстановили железнодорожный мост. По предварительной информации, уже днём 23 августа на 1103-м километре БАМ могут открыть движение поездов.