В Бурятии продолжают восстанавливать движение на размытом участке БАМ

В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжаются работы по возобновлению сквозного движения по БАМу. На днях вышедшая из берегов река частично разрушила дамбу возле посёлка Холодное. В итоге вода прорвалась через защитное сооружение и хлынула на железнодорожные пути. Участок Байкало-Амурской магистрали размыло.
Движение поездов там пришлось остановить. В муниципальном образовании ввели режим ЧС. Сейчас железнодорожники восстанавливают разрушенный участок дамбы, которая должна препятствовать подтоплению железной дороги. Для укрепления искусственного сооружения отсыпали уже 200 метров, на очереди – ещё 80.
Когда эти работы завершатся, работники РЖД приступят к повышению насыпи до двух метров выше текущего уровня реки.
- Железнодорожный путь, а также системы сигнализации и связи восстановлены на всём повреждённом участке. Ведутся работы по укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети, – рассказали накануне в официальном канале ОАО «Телеграмма РЖД».
По оценкам специалистов, для аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тысяч кубометров скального грунта. Всего к ним привлекли 254 человека и 59 единиц техники – это самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток и путевые машины.
Как сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7», в зоне ЧС восстановили железнодорожный мост. По предварительной информации, уже днём 23 августа на 1103-м километре БАМ могут открыть движение поездов.
Ранее глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, руководящий ликвидацией ЧС, заявил, что на железной дороге в течение двух суток организуют подвоз поездов на тепловозной тяге.
- То есть движение по БАМу восстановят пока в ограниченном формате. Думаю, выстроенное с РЖД и другими смежными структурами взаимодействие позволит в кратчайшие сроки устранить нашу чрезвычайную ситуацию, – отметил Пухарев.
- То есть движение по БАМу восстановят пока в ограниченном формате. Думаю, выстроенное с РЖД и другими смежными структурами взаимодействие позволит в кратчайшие сроки устранить нашу чрезвычайную ситуацию, – отметил Пухарев.
На севере республики В зоне ЧС застряло более 200 пассажиров. Их разместили в местных гостиницах. Людей обеспечили водой, горячим питанием и всеми необходимыми вещами. Ситуация находится под контролем Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.