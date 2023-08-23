Россельхознадзор не советует покупать байкальский омуль с рук

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Есть риск заразиться ботулизмом



В связи с наступлением нерестового периода введён полный запрет на вылов байкальского омуля. В Северо-Байкальском рыбопромысловом районе озера Байкал – с 20 августа по 15 ноября, в реке Верхняя Ангара – с 10 сентября по 15 ноября, в реке Кичера – с 20 сентября по15 ноября, включая их притоки и протоки; Чивыркуйский залив – с 10 августа по 10 ноября; река Баргузин – с 15 августа по 31 октября; в заливах Посольский сор, Сор-Черкалово, в реке Селенга – с 15 августа по 15 ноября.



Управление Россельхознадзора предупреждает, что байкальский омуль, особенно в нерестовый период, зачастую добывается браконьерами и вывозится без документов.



- Не приобретайте свежий или готовый к употреблению омуль в неустановленных местах торговли, у частных лиц, с автомашин. Рыбную продукцию следует покупать только в проверенных торговых точках, - сообщили в управлении.



Покупатель в праве требовать у продавцов ветеринарные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность рыбной продукции. Это ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие эпизоотическое состояние местности и ветеринарно-санитарное состояние рыбы, подтверждающие проведение необходимых лабораторных исследований.

С наступлением сезона нереста омуля в Бурятии ежегодно регистрируются случаи ботулизма от употребления в пищу байкальского омуля кустарного приготовления. Основной причиной ботулизма является употребление рыбы, изготовленной в домашних условиях с нарушением технологии обработки, хранения, посола и копчения.



Ботулизм – инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека, может привести к параличу и даже к смерти. Возбудителем являются микробы (анаэробы), которые могут жить без кислорода. При благоприятных условиях бактерии начинают размножаться, выделяя особо опасный токсин. Возбудители в виде спор обитают в почве, вместе с овощами и фруктами попадают в закрываемые банки. Также переносчиками являются грибы, зёрна, мясо и рыба. Бактерии ботулизма начинают активно размножаются и выделяют токсины в среде без кислорода.

