Запрет также действует в Иркутской области
В Бурятии и Иркутской области в связи с наступлением нерестового периода введён полный запрет на вылов именно байкальского омуля, сообщило управление Россельхознадзора.
В Северо-Байкальском рыбопромысловом районе озера Байкал запрет действует с 20 августа по 15 ноября, в реке Верхняя Ангара – с 10 сентября по 15 ноября, в реке Кичера – с 20 сентября по 15 ноября, включая их притоки и протоки.
В Чивыркуйском заливе – с 10 августа по 10 ноября; на реке Баргузин – с 15 августа по 31 октября; в заливах Посольский сор, Сор-Черкалово.
В реке Селенга – с 15 августа по 15 ноября.
- Байкальский омуль, особенно в нерестовый период, зачастую добывается браконьерами и вывозится без документов. Не приобретайте свежий или готовый к употреблению омуль в неустановленных местах торговли, у частных лиц, с автомашин. Рыбную продукцию следует покупать только в проверенных торговых точках, - предупреждают сотрудники ведомства.
С наступлением сезона нереста омуля в Бурятии ежегодно регистрируются случаи ботулизма от употребления в пищу байкальского омуля кустарного приготовления.
Справка:
Ботулизм – инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека, может привести к параличу и даже к смерти. Возбудителем являются микробы (анаэробы), которые могут жить без кислорода. При благоприятных условиях бактерии начинают размножаться, выделяя особо опасный токсин. Возбудители в виде спор обитают в почве, вместе с овощами и фруктами попадают в закрываемые банки. Также переносчиками являются грибы, зёрна, мясо и рыба.
В Бурятии в связи с нерестом введён полный запрет на вылов омуля
Общество, Фото:
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