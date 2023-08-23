23 августа

22 августа

Популярное

В Бурятии местами дожди с грозами

В Бурятии местами дожди с грозами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 августа по республике переменная облачность, утром местами туман. Днём локальные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +20,+25, местами +13,+18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +21,+23.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области идёт уборка зерновых культур
В Иркутской области идёт уборка зерновых культур
Общество, 22.08.2023
С полей убирают ячмень и пшеницу
В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения
В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения
Общество, 22.08.2023
Сотрудники МЧС рассказали, что делать во время пожара 
«Захватом» Гусиного озера в Бурятии заинтересовалась прокуратура
«Захватом» Гусиного озера в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 22.08.2023
Владельца одной из расположенных там турбаз обязали открыть доступ к водоёму
Полицейские из Иркутской области приняли присягу на берегу Байкала
Полицейские из Иркутской области приняли присягу на берегу Байкала
Общество, 22.08.2023
Они признались, что этот день запомнят навсегда 
В Чите планируют переоборудовать на газовое отопление более 3,7 тысячи домов
В Чите планируют переоборудовать на газовое отопление более 3,7 тысячи домов
Общество, 22.08.2023
Заявки на переоборудование домов продолжают принимать 
В Бурятии определят лучшего таксиста
В Бурятии определят лучшего таксиста
Общество, 22.08.2023
Водителям придётся катать на крыше стакан с водой 
На крыше здания правительства Забайкалья заменили триколор
На крыше здания правительства Забайкалья заменили триколор
Общество, 22.08.2023
Замена происходит ежегодно в День флага России
Осуждённые в Улан-Удэ показали спектакль «Ритка»
Осуждённые в Улан-Удэ показали спектакль «Ритка»
Общество, 22.08.2023
Процесс подготовки был утомителен и требовал усилий 
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший образовательный блог
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший образовательный блог
Общество, 22.08.2023
Результаты озвучили на августовской конференции
Более 200 человек ежедневно наводят чистоту в Иркутске
Более 200 человек ежедневно наводят чистоту в Иркутске
Общество, 22.08.2023
Работы проводятся с помощью спецтехники и вручную  
В Бурятии семьям участников СВО начали выдавать удостоверения
В Бурятии семьям участников СВО начали выдавать удостоверения
Общество, 22.08.2023
Удостоверение изготавливается после подачи заявления в течение десяти рабочих дней
В Бурятии в связи с нерестом введён полный запрет на вылов омуля
В Бурятии в связи с нерестом введён полный запрет на вылов омуля
Общество, 22.08.2023
Запрет также действует в Иркутской области
В Бурятии ушла из жизни легендарный врач-фониатр
В Бурятии ушла из жизни легендарный врач-фониатр
Общество, 22.08.2023
Любовь Хабудаева была настоящим ангелом-хранителем артистов оперного театра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^