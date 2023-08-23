В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 августа по республике переменная облачность, утром местами туман. Днём локальные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +20,+25, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии местами дожди с грозами
Общество, Фото:
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