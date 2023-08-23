Из нацпарка в Бурятии вывезли 36 мешков с мусором





Кыренский инспекторский участок Тункинского национального парка присоединился к ксероссийской акции «Вода России».Береговая линия реки Иркут в селе Кырен Тункинского района Бурятии в местности «Шаманка» и «Яма» в селе Шимки - места очень живописные и популярные у жителей и туристов. К сожалению, у такой популярности есть и обратная сторона. И если на самом берегу мусора было не так много, то буквально в пяти метрах лес завален пластиковыми, стеклянными бутылками, одноразовой посудой, полиэтиленовыми пакетами.- В рамках всероссийской акции «Вода России» мы очистили от мусора берег реки Иркут. Также провели экодесант в культовом месте «Тамхи Баряаша». Вывезли оттуда больше 36 мешков с мусором. Пластиковые бутылки мы сдали в пункт сбора в селе Кырен, - рассказали государственные инспекторы Кыренского участка.Ежегодно, начиная с апреля, сотрудники национального парка проводят экологические десанты, сообщили в нацпарке «Тункинский».