Спортсмен из Бурятии установил рекорд России по спортивному метанию ножа

Общество, Фото: телеграм-канал Ивана Козырева

Кубок России состоялся в Северобайкальске



С 18 по 20 августа в Северобайкальске состоялся Кубок России по спортивному метанию ножа. За медали боролись спортсмены из восьми регионов.



Спортсмен из Бурятии Александр Тырин установил рекорд России на дистанции 7 метров с результатом 530 баллов.



Также Александр занял первые места в дистанциях 5 и 9 метров, обогнав соперников из Татарстана, Карелии и Иркутской области.



Среди женщин лучшей стала иркутянка Зоя Кулиева, победившая дистанциях 3 и 5 метров. На дистанции 7 метров победу одержала также уроженка Иркутской области Алиса Турчина. На этой же дистанции третье место заняла Татьяна Августовская из Бурятии.



Результаты соревнований:



Мужчины. Дистанция 5 метров:

I место - Александр Тырин, Бурятия 530 баллов;

II место - Владислав Самков, Татарстан 515 баллов;

III место - Григорий Мальков, Карелия 510 баллов.



Мужчины. Дистанция 7 метров:

I место - Александр Тырин, Бурятия 530 баллов;

II место - Григорий Мальков, Карелия 440 баллов;

III место - Владислав Самков, Татарстан 425 баллов.



Мужчины. Дистанция 9 метров:

I место - Александр Тырин, Бурятия;

II место - Владимир Турчин, Иркутская область;

III место - Владислав Самков, Татарстан.



Женщины. Дистанция 3 метра:

I место - Зоя Кулиева, Иркутская область - 550 баллов;

II место - Ольга Кучер, Московская область - 545 баллов;

III место - Алиса Турчина, Иркутская область - 540 баллов.



Женщины. Дистанция 5 метров:

I место - Зоя Кулиева, Иркутская область - 445 баллов;

II место - Алиса Турчина, Иркутская область - 425 баллов;

III место - Ольга Кучер, Московская область - 345 баллов.



Женщины. Дистанция 7 метров:

I место - Алиса Турчина, Иркутская область - 230 баллов;

II место - Зоя Кулиева, Иркутская область - 175 баллов;

III место - Татьяна Августовская, Бурятия - 115 баллов.



Справка:



Спортивное метание ножа - вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. Мишень изготовлена из плотного картона и представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется цифровым индексом, центральная зона оценивается в 20 очков, далее от центра к краю - соответственно 15, 10 и 5 очков.

Метание ножей производится по 3 ножа с дистанций 3,5,7 и 9 метров.





