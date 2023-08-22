Спортсмен из Бурятии установил рекорд России по спортивному метанию ножа

Кубок России состоялся в Северобайкальске
С 18 по 20 августа в Северобайкальске состоялся Кубок России по спортивному метанию ножа. За медали боролись спортсмены из восьми регионов.
Спортсмен из Бурятии Александр Тырин установил рекорд России на дистанции 7 метров с результатом 530 баллов.
Также Александр занял первые места в дистанциях 5 и 9 метров, обогнав соперников из Татарстана, Карелии и Иркутской области.
Среди женщин лучшей стала иркутянка Зоя Кулиева, победившая дистанциях 3 и 5 метров. На дистанции 7 метров победу одержала также уроженка Иркутской области Алиса Турчина. На этой же дистанции третье место заняла Татьяна Августовская из Бурятии.
Результаты соревнований:
Мужчины. Дистанция 5 метров:
I место - Александр Тырин, Бурятия 530 баллов;
II место - Владислав Самков, Татарстан 515 баллов;
III место - Григорий Мальков, Карелия 510 баллов.
Мужчины. Дистанция 7 метров:
I место - Александр Тырин, Бурятия 530 баллов;
II место - Григорий Мальков, Карелия 440 баллов;
III место - Владислав Самков, Татарстан 425 баллов.
Мужчины. Дистанция 9 метров:
I место - Александр Тырин, Бурятия;
II место - Владимир Турчин, Иркутская область;
III место - Владислав Самков, Татарстан.
Женщины. Дистанция 3 метра:
I место - Зоя Кулиева, Иркутская область - 550 баллов;
II место - Ольга Кучер, Московская область - 545 баллов;
III место - Алиса Турчина, Иркутская область - 540 баллов.
Женщины. Дистанция 5 метров:
I место - Зоя Кулиева, Иркутская область - 445 баллов;
II место - Алиса Турчина, Иркутская область - 425 баллов;
III место - Ольга Кучер, Московская область - 345 баллов.
Женщины. Дистанция 7 метров:
I место - Алиса Турчина, Иркутская область - 230 баллов;
II место - Зоя Кулиева, Иркутская область - 175 баллов;
III место - Татьяна Августовская, Бурятия - 115 баллов.
Справка:
Спортивное метание ножа - вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. Мишень изготовлена из плотного картона и представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется цифровым индексом, центральная зона оценивается в 20 очков, далее от центра к краю - соответственно 15, 10 и 5 очков.
Метание ножей производится по 3 ножа с дистанций 3,5,7 и 9 метров.
Спортсмен из Бурятии установил рекорд России по спортивному метанию ножа
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