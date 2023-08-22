Запретят вейпы с такими добавками как ваниль, пряности, имбирь, корица, кофеин, гуарана, таурин
В России с марта 2024 г. могут запретить продажу вейпов с вкусовыми добавками. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Среди добавок, с которыми продажа вейпов будет запрещена, – пищевые ароматизаторы, в том числе ваниль, пряности, имбирь, корица, а также подсластители и такие добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность. Полный список должен быть опубликован Минздравом 1 сентября.
Закон об ограничениях при продаже вейпов был принят Госдумой в апреле. Вейпы запретили продавать несовершеннолетним. В частности, был введен запрет на их реализацию онлайн, открытую выкладку изделий в магазине, а также установлена минимальная цена на продукцию. Эти изменения вступают в силу поэтапно в июня–сентябре 2023 года.
С 1 сентября 2023 года начинает действовать ещё одна норма, которая позволяет правительству определять список добавок, с которыми вейпы нельзя будет продавать. С ними продажу вейпов ограничат с 1 марта 2024 года.
В России запретят продажу вейпов со вкусовыми добавками с марта 2024 года
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Запретят вейпы с такими добавками как ваниль, пряности, имбирь, корица, кофеин, гуарана, таурин
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