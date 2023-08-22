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В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения

В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сотрудники МЧС рассказали, что делать во время пожара

В Октябрьском районе Улан-Удэ пошёл межведомственный рейд. Он был нацелен на профилактику безнадзорности и правонарушений, травматизма детей.

В проверке летней досуговой занятости несовершеннолетних принял участие заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Чупров и рассказал ребятам меры пожарной безопасности.

- Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает о важности обучения детей правилам безопасного поведения. Расскажите им, что нужно делать в случае возникновения пожара, покажите возможные выходы для эвакуации, - призывают в ведомстве.

Специалисты рекомендуют объяснить ребёнку, что нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не следует разговаривать с незнакомыми людьми и впускать их в дом. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки.

Повышенная опасность может подстерегать детей и у воды. Необходимо напоминать ребёнку, что отдых и игры у водоёмов, кроме удовольствия несут ещё и угрозу для жизни и здоровья. Когда ребёнок у водоёма, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь. Подчас минута может обернуться трагедией.

- Помните, именно ваше внимание, любовь и забота – самая надёжная защита, а потому - не оставляйте детей без присмотра, где бы они не находились! – подытожили в ГУ МЧС по Бурятии. 
МЧС дети

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