В Улан-Удэ перед 1 сентября решили обновить «зебры» у школ

Их уже освежили на 18 городских улицах
В преддверии 1 сентября в столице Бурятии обновляют пешеходные переходы. С начала августа сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) нанесли разметку возле 91 образовательного учреждения. Дорожные бригады охватили 18 улиц – Ленина, Куйбышева, Сухэ-Батора, Полевая, Автотранспортная, Чертенкова, Магистральная, Чкалова, Гвардейская, Гагарина, Лимонова, Комсомольская, Чайковского, Ключевская, Тобольская, Жердева, Гармаева и Пугачёва.
- Раннее мы обследовали все пешеходные переходы в городе и составили списки участков, где надо обновить разметку к новому учебному году. Всего их 170. Осталось около 30, – рассказал директор КБУ Александр Солдаткин.
Работы завершатся на этой неделе. Ведутся они преимущественно ночью, чтобы не мешать движению транспорта. В процессе перекрывают только одну полосу, а когда краска высохнет(в среднем на это требуется 15-20 минут), переходят на другую.
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