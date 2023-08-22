В Бурятии ушла из жизни легендарный врач-фониатр

Любовь Хабудаева была настоящим ангелом-хранителем артистов оперного театра
Не стало известного в Бурятии фониатра Любови Хабудаевой. О её смерти сообщили 22 августа в республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко. Прощание с легендарным врачом пройдёт в среду, 23-го числа, в Улан-Удэ – в малом ритуальном зале на улице Пирогова, 9А, с 11:00 до 12:00.
Любовь Кирилловна родилась в 1937 году селе Ульдурга Читинской области и была самым старшим ребёнком у своих родителей – помимо неё, в семье росло ещё четыре брата. На выбор профессии повлиял дядя – заслуженный врач РФ Андрей Васильевич Булгатов, который работал главным врачом на курорте «Аршан».
Хабудаева, ещё будучи школьницей, приходила в сельскую амбулаторию и наблюдала за работой фельдшера. С детства у неё были ярко выражены организаторские способности – будущий медик по собственной инициативе стала режиссёром школьного драмкружка и создала постановки по итальянской сказке «Три апельсина» и по мотивам повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
В 1961 году окончила Иркутский мединститут, год отработала в селе Нукуты, а потом вышла замуж и переехала в Улан-Удэ. С 1962-го по 1972-ой трудилась в 1-ой городской больнице (ныне – БСМП). Клиническую ординатуру прошла в Ленинграде. В 1974-ом поступила в ординатуру в республиканскую клиническую больницу.
РКБ Любовь Кирилловна отдала 48 лет – с 1974 по 2022 годы. Работая в оториноларингологическом отделении для взрослых, она показала себя опытным и высококвалифицированным специалистом, успешно применяла новые методы диагностики и лечения больных.
В 1975 году по инициативе врача в Бурятском государственном театре оперы и балета открылся фониатрический кабинет, где она лечила различные заболевания гортани, связанные с нарушениями голосо-функционального характера у пациентов. Среди последних были не только артисты БГАТОиБ, но и студенты педагогического колледжа искусств и института культуры. Известные люди называли не иначе как «наш ангел-хранитель».
Уход Любовь Кирилловны в больнице назвали невосполнимой утратой. «Но память о великом докторе будет жить в сердцах коллег, которым она заботливо передала свои знания, и в сердцах пациентов, которым она подарила второй шанс на лучшую жизнь», – добавили в РКБ.
В Бурятии ушла из жизни легендарный врач-фониатр
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