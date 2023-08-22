В Улан-Удэ пройдёт съезд травматологов-ортопедов ДФО

Медики обсудят актуальные темы



25 – 26 августа в Улан-Удэ пройдёт VII съезд травматологов-ортопедов ДФО.



На межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии Дальнего Востока» участники обсудят: организацию ортопедо-травматологической помощи в Дальневосточном федеральном округе; организацию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; организацию оказания высокотехнологической медицинской помощи: успехи, проблемы, перспективы; современные технологии подготовки кадров для отрасли; инновационные технологии в травматологии и ортопедии.



Также в рамках съезда впервые в Бурятии пройдёт сателлитный симпозиум медицинских сестёр ДФО.



- VII съезд травматологов-ортопедов ДФО станет площадкой для обсуждения актуальных проблем, даст возможность встретиться с коллегами, что несомненно будет способствовать расширению научного сообщества для создания новых проектов в оказании травматологической помощи в современных условиях. Найти новые грани для сотрудничества, - отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.



Опыт как российский, так и мировой, обязательно, будут применяться в практической системе здравоохранения республики.

