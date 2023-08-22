Водителям придётся катать на крыше стакан с водой
В Бурятии таксисты сразятся за звание лучшего. 24 августа пройдёт региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2023». На практике участники продемонстрируют плавность вождения и скоростное маневрирование со стаканом воды на крыше автомобиля. Лидеры разыграют призовой фонд - 30 000 рублей и бесплатную поездку на финал.
Официальное открытие конкурса состоится в 11:00. Он пройдёт по адресу: Улан-Удэ, ул. Лебедева, 30б (Автодром Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта).
Вход свободный.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году победителем аналогичного конкурса стал Денис Азаматов. Его опыт работы в такси – 16 лет. Он получил 15 тысяч рублей и право представить республику в финале всероссийского конкурса. За второе и третье место участники также получили денежные призы в 10 и 5 тысяч рублей.
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В Бурятии определят лучшего таксиста
Общество, Фото:
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