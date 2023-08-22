Дети воссоединились со своей родной мамой
Недавно в жизни трёх воспитанников Баргузинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, произошло радостное событие. Братья вернулись домой. Мама приехала за мальчиками, чтобы забрать их с собой.
- Специалисты и другие воспитанники уже успели привязаться к ребятам, но всё же искренне за них рады, ведь нет ничего дороже и ценнее, чем семья и любовь родных и близких, – отметил директор центра Олег Цыремпилов.
По данным Минсоцзащиты Бурятии, с начала года в республике различными формами семейного устройства охватили 424 ребёнка.
- Из них усыновили 37, 126 передали под опеку, 103 сейчас воспитываются в приёмных семьях, а 158 находятся под предварительной опекой, – уточнила министр социальной защиты РБ Татьяна Быкова.
В Бурятии три воспитанника соцучреждения вернулись домой
Общество, Фото:
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