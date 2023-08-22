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Улан-удэнцы рассказали, с какими вещами расстаются сложнее всего

Улан-удэнцы рассказали, с какими вещами расстаются сложнее всего
Общество,  Фото:pixabay.com
Большинство горожан не спешат выбрасывать старую одежду, обувь и журналы

Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, с какими вещами порой бывает непросто расстаться работающим жителям бурятской столицы. Для каждого пятого (20%) это одежда и обувь, для 9% – книги, журналы и газеты, а для 8% – старая бытовая техника и электроника.

С предметами, которые о чём-то или о ком-то напоминают, не решаются распрощаться 7% респондентов. Ещё 5% жалко отправлять в утиль игрушки, по 2% – мебель и детские вещи, 1% – аксессуары, бижутерию, украшения и часы.

Некоторым улан-удэнцам стали дороги музыкальные инструменты, документы, рабочие инструменты, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки и даже школьные дневники.

- 21% опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления, 14%, напротив, не могут заставить себя выбросить ничего, – рассказали в SuperJob.
мусор

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