В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший образовательный блог









В первый день августовской конференции работников образования в Улан-Удэ на секции заведующих и старших воспитателей подвели итоги первого городского конкурса на лучший образовательный блог «О Родине моей с любовью!»По решению жюри первое место досталось детскому саду №58 «Золушка»; второе – детсаду №56 «Теремок»; третье – детсаду №51.Также были определены семь победителей в номинациях: «Proуспех», «Proразвитие», «Высокий старт», «Proдвижение», «Proвоспитание», «Лучший пост», «Proобразование».Жюри оценивали оригинальность контента, разнообразие форматов контента, оформление госпаблика и грамотность текстов, сообщает комитет по образованию.