В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший образовательный блог

Результаты озвучили на августовской конференции
В первый день августовской конференции работников образования в Улан-Удэ на секции заведующих и старших воспитателей подвели итоги первого городского конкурса на лучший образовательный блог «О Родине моей с любовью!»
По решению жюри первое место досталось детскому саду №58 «Золушка»; второе – детсаду №56 «Теремок»; третье – детсаду №51.
Также были определены семь победителей в номинациях: «Proуспех», «Proразвитие», «Высокий старт», «Proдвижение», «Proвоспитание», «Лучший пост», «Proобразование».
Жюри оценивали оригинальность контента, разнообразие форматов контента, оформление госпаблика и грамотность текстов, сообщает комитет по образованию.
Результаты озвучили на августовской конференции
Работы проводятся с помощью спецтехники и вручную
Удостоверение изготавливается после подачи заявления в течение десяти рабочих дней
Запрет также действует в Иркутской области
Любовь Хабудаева была настоящим ангелом-хранителем артистов оперного театра
Кубок России состоялся в Северобайкальске
Соглашение о включении региона в проект будет подписано 24 августа
Запретят вейпы с такими добавками как ваниль, пряности, имбирь, корица, кофеин, гуарана, таурин
Их уже освежили на 18 городских улицах
Пит Джейсон споёт вместе с бурятским певцом Чингисом Ли
Большинство горожан не спешат выбрасывать старую одежду, обувь и журналы
На турнир собрались 100 молодых спортсменов из пяти регионов
Офицер спас своих сослуживцев, оказавшихся под угрозой окружения
Пёсики смогли справиться со смертельно опасным заболеванием
Дети воссоединились со своей родной мамой