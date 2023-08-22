Улан-удэнцев зовут на зарядку с экс-чемпионкой мира Натальей Соломинской

Зарядка пройдёт в парке имени Орешкова



Улан-удэнцев приглашают на зарядку с победительницей многих марафонов, в том числе чемпионата мира в эстафете «Экиден» (марафонская дистанция, разбитая на 6 этапов) 1994 года Натальей Соломинской.



Она проведёт зарядку 23 августа в 11:00 в парке имени Орешкова.



На зарядке Наталья Соломинская расскажет, как сохранить свои здоровье и красоту сквозь года.



В мероприятии могут принять участие все желающие. Вход свободный.





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