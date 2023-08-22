В Бурятии прощаются с погибшим на СВО добровольцем

Жизнь бойца оборвалась за неделю до его 49-го дня рождения



Во вторник, 22 августа, в Тункинском районе Бурятии провожают в последний путь 48-летнего Алексея Кобелева, который погиб 12 июля на специальной военной операции. Траурный митинг проходит в центральном парке в Кырене.



Алексей Юрьевич родился 19 июля 1974 года. Он был старшим ребёнком в семье – помощником для своей младшей сестры и крепким тылом для матери. Учился в Горхонской средней школе в Заиграевском районе.



Кобелев жил и работал в Кырене. В мае он заключил контракт и вступил в ряды добровольцев штурмового отряда.



Как сообщает «Тунка-инфо.24/7», глава Тункинского района Чингис Маншеев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

