Жизнь бойца оборвалась за неделю до его 49-го дня рождения
Во вторник, 22 августа, в Тункинском районе Бурятии провожают в последний путь 48-летнего Алексея Кобелева, который погиб 12 июля на специальной военной операции. Траурный митинг проходит в центральном парке в Кырене.
Алексей Юрьевич родился 19 июля 1974 года. Он был старшим ребёнком в семье – помощником для своей младшей сестры и крепким тылом для матери. Учился в Горхонской средней школе в Заиграевском районе.
Кобелев жил и работал в Кырене. В мае он заключил контракт и вступил в ряды добровольцев штурмового отряда.
Как сообщает «Тунка-инфо.24/7», глава Тункинского района Чингис Маншеев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО добровольцем
Общество, Фото:
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