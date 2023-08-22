Улан-удэнцев штрафуют за собак, рекламные баннеры и стихийную торговлю

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Только за месяц рублём наказали 15 человек



Недавно в Советском районе Улан-Удэ состоялось заседание административной комиссии. На нём рассказали, что за последний месяц на местных жителей наложили 15 штрафов.



Улан-удэнцев наказывали рублём за несоблюдение правил выгула домашних животных, порядка их регистрации и купание в непредназначенных для этого местах.



Кроме того, горожане нарушают требования к размещению рекламных баннеров, содержанию зелёных насаждений и выпасу сельскохозяйственных животных. Двух человек оштрафовали за нападение их питомцев на людей и столько же – за торговлю вне установленных мест либо без документов.

