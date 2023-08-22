Только за месяц рублём наказали 15 человек
Недавно в Советском районе Улан-Удэ состоялось заседание административной комиссии. На нём рассказали, что за последний месяц на местных жителей наложили 15 штрафов.
Улан-удэнцев наказывали рублём за несоблюдение правил выгула домашних животных, порядка их регистрации и купание в непредназначенных для этого местах.
Кроме того, горожане нарушают требования к размещению рекламных баннеров, содержанию зелёных насаждений и выпасу сельскохозяйственных животных. Двух человек оштрафовали за нападение их питомцев на людей и столько же – за торговлю вне установленных мест либо без документов.
Улан-удэнцев штрафуют за собак, рекламные баннеры и стихийную торговлю
Общество, Фото:
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