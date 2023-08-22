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Бурятию всё больше «захватывает» коклюш

Бурятию всё больше «захватывает» коклюш
Общество,  Фото:pixabay.com
Рост заболевших им уже вызывает серьёзное беспокойство у врачей

В республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) всерьёз обеспокоены растущей заболеваемостью коклюшем. Его ещё в конце июня обнаружили у двух несовершеннолетних жителей республики. Оба ребёнка оказались непривиты. Всех контактировавших с ними взяли под наблюдение.

Однако коклюшем, который считается «детской» инфекцией, сегодня всё чаще заражаются взрослые. Он передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Особую опасность представляют больные с атипичными формами. Врождённого иммунитета к этой заразе нет, а при отсутствии защитного риск подхватить её после тесного контакта с инфицированным достигает 90-100%.

Инкубационный период составляет 3-14 дней. Начинается коклюш с сухого кашля, который переходит в приступообразный и длится от 1 до 6 недель. Во время приступа лицо краснеет или приобретает синюшный оттенок, вены на шее набухают, глаза слезятся, а язык высовывается изо рта и загибается кверху. В тяжёлых случаях может произойти надрыв уздечки. На ней появляется язвочка.

Заболевших изолируют на 25 дней – именно столько человек остаётся опасным для окружающих. Контактных детей до 7 лет отправляют на 14-дневный карантин с момента изоляции больного.

- В детских учреждениях в это время вводятся ограничения – запрещается приём новых, неболевших детей, и перевод из одной группы в другую, – пояснили в РКИБ.

Самое эффективное средство профилактики – вакцинация, которая проводится в три этапа в возрасте от трёх-четырёх с половиной до 6-18 месяцев. Ревакцинация потребуется через год, потом – в 6-7 лет и в 14. Жителей республики призвали привить детей перед школой.

- Учитывая нестабильную ситуацию по коклюшу в республике и для предотвращения массовой заболеваемости, связанной с началом учебного года, рекомендуем вакцинировать непривитых детей старше шести,  а также в возрасте от 6 до 7 и 14-ти лет, привитых не полностью, для поддержания иммунитета, – подчеркнули в медучреждении.

Правда, если ребёнку уже больше 6-ти, делать это придётся за свой счёт – ревакцинация не входит в национальный календарь профилактических прививок и потому проводится на коммерческой основе.
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