Замена происходит ежегодно в День флага России
Триколор заменили на крыше здания правительства Забайкалья в День государственного флага России 22 августа.
Замена триколора в День государственного флага России – традиционная, отметили в пресс-службе краевого правительства. Помимо этого, меняют официальный символ по мере необходимости летом раз в месяц, зимой – чаще. Старый флаг выцветает от времени из-за солнца, дождя, снега.
- Плановая замена флага отличается от праздничной. Обычно происходит так – поднялся на крышу, поменял. А в этот день я чувствую воодушевление, чувствуется праздничная атмосфера. Здесь, на крыше, замечательные виды. И я всегда горд тем, что мне поручают поднимать государственный флаг, - рассказал слесарь-электрик Александр Лесников.
Высота флагштока на крыше здания правительства Забайкалья 6,7 метра, размер флага – 90 на 135 сантиметров, изготовлен из флажной сетки.
На крыше здания правительства Забайкалья заменили триколор
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