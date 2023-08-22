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На крыше здания правительства Забайкалья заменили триколор

На крыше здания правительства Забайкалья заменили триколор
Общество,  Фото:пресс-служба правительстваЗабайкалья
Замена происходит ежегодно в День флага России

Триколор заменили на крыше здания правительства Забайкалья в День государственного флага России 22 августа.

Замена триколора в День государственного флага России – традиционная, отметили в пресс-службе краевого правительства. Помимо этого, меняют официальный символ по мере необходимости летом раз в месяц, зимой – чаще. Старый флаг выцветает от времени из-за солнца, дождя, снега.

- Плановая замена флага отличается от праздничной. Обычно происходит так – поднялся на крышу, поменял. А в этот день я чувствую воодушевление, чувствуется праздничная атмосфера. Здесь, на крыше, замечательные виды. И я всегда горд тем, что мне поручают поднимать государственный флаг, - рассказал слесарь-электрик Александр Лесников.

Высота флагштока на крыше здания правительства Забайкалья 6,7 метра, размер флага – 90 на 135 сантиметров, изготовлен из флажной сетки.

Забайкальский край день флага

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