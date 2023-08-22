В Улан-Удэ полтора десятка гаражей-самоволок отправили на штрафстоянку





С начала лета 15 металлических гаражей в микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ вывезли на специализированную стоянку. Владельцы девяти из них так и не обратились в местную администрацию, чтобы забрать своё имущество, а хозяева ещё шести вернули их.За гаражи в столице Бурятии вплотную взялись в этом году – их инвентаризация ведётся во всех трёх районах города. Тех, у кого имеется такая неоформленная постройка, просят явиться в районную администрацию. Соответствующие требования размещают прямо на объектах. Если собственник никак не отреагирует, «самоволку» снесут в течение 15 дней.Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию. Гараж хранится на стоянке, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением – до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на объект. Если хозяин так и не найдётся, его обратят в муниципальную собственность и утилизируют.Вернуть гараж можно, если подать заявление в администрацию района и приложить документы, подтверждающие право собственности. После придётся заплатить за демонтаж, транспортировку и хранение гаража на стоянке в кассе комбината по благоустройству (улица Октябрьская, 50) и предъявить квитанцию, которая действует три рабочих дня.