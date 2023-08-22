Мария Ферапонтьевна 30 лет посвятила педагогике
17 августа исполнилось 90 лет труженице тыла, ветерану труда, уроженке тарбагатайского села Десятниково Марии Ферапонтьевне Гордеевой.
Долгожительнице подарили цветы и передали поздравления от президента Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова и главы Тарбагатайского района Владимира Смолина. Также Марии Ферапонтьевне вручили сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта от правительства Бурятии и республиканского минсоцзащиты.
Именинница рассказала о себе. Она родилась в селе Десятников в семье, где росло двое детей. Её детство, юность, взросление проходили в страшное военное и тяжёлое послевоенное время.
Когда началась война, отца забрали в армию. В одном из боёв он получил тяжёлые ранения и по состоянию здоровья был демобилизован домой, где через короткое время умер. Мария, закончив всего четыре класса, пошла работать. Она трудилась в колхозе «Маяк» на покосе, готовила дрова, ломала осинник, копала картошку.
Вечернюю школу Мария Ферапонтьевна окончила после войны, когда исполнилось 20 лет. Она поступила на зоотехника в сельхозтехникум. Днём училась, а вечером работала на зернотоке.
После получения диплома пять лет проработала зоотехником в селе Кардон, в колхозе имени Калинина.
Потом поступила в педучилище. Окончив его, 10 лет проработала учителем начальных классов. Затем получила высшее образование, заочно выучившись в педагогического институте на учителя русского языка и литературы.
Переехала жить в Улан-Удэ. Работала в школе №40. Общий трудовой стаж юбилярши – 40 лет, из которых 30 лет она посвятила педагогике.
Долгая и интересная жизнь у Марии Ферапонтьевна наполнена семейным счастьем, честным трудом и любовью к близким. Сегодня долгожительница проживает с дочерью. Она счастливая бабушка трёх внуков и двух правнуков.
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
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