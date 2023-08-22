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В Улан-Удэ детско-юношеская библиотека устроит день открытых дверей

В Улан-Удэ детско-юношеская библиотека устроит день открытых дверей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гостей ждут мастер-классы, игры, экскурсия

25 августа с 13.00 до 19.00 жителей Улан-Удэ приглашают на день открытых дверей в республиканскую детско-юношескую библиотеку. Мероприятие устроят в честь 45-летия Центра чтения имени Батожабая.

Гостей ждёт презентация нового проекта волонтёров культуры «Библиотека рядом», в ходе которой будет представлен новый дизайн библиотеки.

Будут организованы творческий конкурс «Почувствуй библиотеку», мастер-классы от главного художника Бурдрама Натали-Кейт Пангилинан и поэтессы, шеф-редактора телерадиокомпании «Русский мир» Евгении Фахуртдиновой.

Также в рамках Дня открытых дверей состоится арт-перформанс от автора дизайна фасада, художницы Мари Маляр.

Кроме того, для детей и взрослых проведут экскурсию по библиотеке, а для детей - мастер-классы проекта «Мама думает, что я волшебник» от художника Амгалана Ринчинэ и дизайнера Ayur.prod.

В вечерней программе: чай, живая музыка, молодые ди-джеи «Южный ветер» и Yanzhu, чаепитие для гостей на уличной площадке библиотеки

Мероприятие состоится на ул. Ключевская, 23а.


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