В Улан-Удэ детско-юношеская библиотека устроит день открытых дверей

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25 августа с 13.00 до 19.00 жителей Улан-Удэ приглашают на день открытых дверей в республиканскую детско-юношескую библиотеку. Мероприятие устроят в честь 45-летия Центра чтения имени Батожабая.Гостей ждёт презентация нового проекта волонтёров культуры «Библиотека рядом», в ходе которой будет представлен новый дизайн библиотеки.Будут организованы творческий конкурс «Почувствуй библиотеку», мастер-классы от главного художника Бурдрама Натали-Кейт Пангилинан и поэтессы, шеф-редактора телерадиокомпании «Русский мир» Евгении Фахуртдиновой.Также в рамках Дня открытых дверей состоится арт-перформанс от автора дизайна фасада, художницы Мари Маляр.Кроме того, для детей и взрослых проведут экскурсию по библиотеке, а для детей - мастер-классы проекта «Мама думает, что я волшебник» от художника Амгалана Ринчинэ и дизайнера Ayur.prod.В вечерней программе: чай, живая музыка, молодые ди-джеи «Южный ветер» и Yanzhu, чаепитие для гостей на уличной площадке библиотекиМероприятие состоится на ул. Ключевская, 23а.